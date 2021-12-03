Программа стажировки по кредитованию малого и среднего бизнеса в «Муганбанке»
ОАО «Муганбанк» предоставляет стажировку по кредитам малого и среднего бизнеса для молодых специалистов, желающих построить свою будущую карьеру. Для участия в программе стажировки молодые люди в возрасте до 25 лет, имеющие высшее образование в области экономики и финансов, могут обратиться в ОАО «Муганбанк».
К кандидатам для участия в программе стажировки предъявляются следующие требования:
- математические знания;
- умение мыслить логически и аналитически;
- хорошие навыки работы с компьютером (офисные программы обязательны)
- коммуникативные и презентационные навыки.
Срок стажировки - 3 месяца. Молодые люди, успешно прошедшие практику и показавшие лучшие результаты, могут быть обеспечены работой.
Стажировка будет проводиться в филиалах банка в городе Баку. Программа стажировки охватывает полный рабочий день (9:00-18:00) пять раз в неделю и является бесплатной. Желающие присоединиться к программе могут отправить свои резюме по электронному адресу: [email protected] до 17 декабря 2021 года, указав в теме письма «Программа стажировки».