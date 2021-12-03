Турция и Катар возвращаются к вопросу «управления Кабулом»

Афганский народ нуждается в срочной гуманитарной поддержке. Мировое сообщество должно наладить поставки помощи в Афганистан по каналам, не связанным с официальными структурами этой страны. Об этом как передает Anadolu, в ходе совместной пресс-конференции с катарским коллегой Шейхом Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани в Дохе заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, Доха и Анкара лучше других осознают реалии Афганистана.

«Турция и Катар обсуждают между собой вероятные шаги по управлению аэропортами в Афганистане. Мы обсуждаем варианты открытия воздушных гаваней этой страны. В этом вопросе важна также позиция талибов», - сказал турецкий министр.