В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу арестованных при получении взяток должностных лиц Апшеронского территориального отдела Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Анара Поладова, Сабухи Рзаева и Афига Ибаева.

По приговору суда Анар Поладов и Сабухи Рзаев получили по 8 лет 6 месяцев, а Афиг Ибаев - 8 лет тюремного заключения. Об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и Министерства экономики Азербайджана.