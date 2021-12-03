Чиновники Минэкономики получили тюремные сроки за взятки видео
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу арестованных при получении взяток должностных лиц Апшеронского территориального отдела Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Анара Поладова, Сабухи Рзаева и Афига Ибаева.
По приговору суда Анар Поладов и Сабухи Рзаев получили по 8 лет 6 месяцев, а Афиг Ибаев - 8 лет тюремного заключения. Об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и Министерства экономики Азербайджана.
Отметим, что в результате оперативного мероприятия, проведенного 2 сентября прошлого года, указанные граждане были задержаны при получении взятки в сумме 900 манатов.
Факт получения взятки должностными лицами был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
A.Поладов и С.Рзаев обвинялись по статье 311.3.1 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и в отношении них решением суда была избрана предварительная мера пресечения в виде заключения под стражу.