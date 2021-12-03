Путин и Байден обсудят тупик

«Cаммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не будет транслироваться. Будут показаны первые кадры со встречи, потом общение будет закрытым». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств обсудят двусторонние отношения, находящиеся в плачевном состоянии, а также реализацию женевских договоренностей.