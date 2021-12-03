Путин и Байден обсудят тупик
«Cаммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не будет транслироваться. Будут показаны первые кадры со встречи, потом общение будет закрытым». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, главы государств обсудят двусторонние отношения, находящиеся в плачевном состоянии, а также реализацию женевских договоренностей.
Песков также подчеркнул, что на встрече затронут напряженность вокруг Украины и продвижение сил НАТО к границам России.
«Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по результатам переговоров с американским коллегой Джо Байденом», - уточнил представитель Кремля.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся во вторник, 7 декабря в формате видеосвязи.