Будущий канцлер Германии назвал имена новых министров

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая Социал-демократическая партия Германии будет представлена в правительстве семью министрами - трое мужчин и четыре женщины, передает РИА Новости.

По словам Шольца, политик из Гессена Нэнси Фезер возглавит МВД Германии в новом кабмине, Хубертус Хайль продолжит возглавлять минтруда, врио главы минюста Кристина Ламбрехт займет кресло министра обороны, эксперт в сфере здравоохранения Карл Лаутербах станет главой минздрава.

Как сообщил будущий канцлер, новое министерство строительства и жилья в правительстве ФРГ займет политик из Восточной Германии Клара Гейвиц, врио главы министерства окружающей среды Свенья Шульце станет министром развития, Вольфганг Шмидт возглавит ведомство канцлера ФРГ.