В России у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», – приводит сообщение РИА Новости.

Также в ведомстве сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе.