Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:23

В Америке в разгаре подготовка к Рождеству. Джо Байден и его супруга Джилл показали соотечественникам, как они оформили Белый дом к этому главному празднику года. Темой стала фраза «От всего сердца». Как объяснила президентская чета, речь идет о «священных традициях, которые объединяют и проводят через расстояние, время и ограничения пандемии». Но с каким сердцем относится к президенту нация в канун его первого Рождества в качестве лидера страны? Увы, ничего утешительного для Байдена. Опрос, проведенный Marist College, показывает растущий отрыв президента от Демократической партии и тех избирателей, которые поддержали его на выборах год назад.

Рейтинг Байдена упал в среднем до 43 процентов, и это еще не самое плохое. Для его предшественника Дональда Трампа это был почти недосягаемый уровень. Джордж Буш-младший провел весь свой второй срок с рейтингом ниже 40 процентов. Барак Обама был в пределах 40 почти все время своего президентства. Хуже всего для Байдена то, что, отвечая на другой вопрос того же социологического центра, 44 процента демократов и тяготеющих к этой партии независимых американцев полагают, что другой кандидат был бы лучшим на выборах 2024 года, и лишь 36 процентов считают, что следует ориентироваться все же на Байдена. Последний, как известно, недавно объявил, что он будет баллотироваться вновь через три года. Причина такого смелого решения понятна: если бы сейчас Байден сказал, что он не будет выставлять свою кандидатуру, то он еще задолго до выборов стал бы «хромой уткой» на обе ноги. Но мало кто воспринял это обещание всерьез. В случае, если здоровье позволит Байдену дойти до первой финишной ленточки и он повторит подвиг, то к концу второго мандата ему будет 86 лет. Невероятно даже для Америки с ее политическими долгожителями. Так что демократы начинают отдавать себе отчет, что поиск преемника нужно начинать уже сейчас — времени для раскачки нет. По американским законам, в случае, если с Байденом произойдет несчастье, бразды правления принимает вице-президент Камала Харрис. Когда ее кандидатуру поддержало «демократическое политбюро», предполагалось, что эту даму можно будет выдвинуть кандидатом в президенты на выборах 2024-го. Первая в истории Америки темнокожая женщина - за нее, полагали демократические социологи, двумя руками проголосуют добрая половина женщин страны плюс все поголовно представители расовых и этнических меньшинств. Но демократы ошиблись. Камала Харрис не только нигде и ни в чем не проявила себя. У нации сложилось впечатление, что она просто вообще ничего делать не хочет. «Что, черт побери, происходит с Харрис?», - спрашивает влиятельная Politico.

Очень популярное слово dysfunction - дисфункция - наилучшим образом характеризует положение в офисе вице-президента. Качества, которые Камала Харрис проявила еще будучи сенатором от Калифорнии, а до того ее генеральным прокурором - самодовольство, упрямство, пренебрежение к интересам ближайших сотрудников в полной мере проявились после того, как ее выбрал в напарники Джо Байден. В результате из команды Харрис побежали ближайшие ее помощники. Симона Сандерс, старший советник и главный представитель вице-президента, сообщила, что она покидает свой пост в конце года. Сандерс сопровождала Харрис во всех ее зарубежных поездках и была ключевой фигурой, которая защищала свою начальницу от критики. Это уже второй за последний месяц высокопоставленный сотрудник, уходящий из офиса Харрис. До этого в ноябре ушла Эшли Этьен, руководитель отдела коммуникаций. Кроме того, о своем уходе объявили Питер Велц, директор по работе с прессой, и Винс Эванс, заместитель директора управления по взаимодействию с общественностью и межправительственным отношениям. А в последнее время появились упорные слухи, хотя пресс-служба Белого дома их постоянно опровергает, о растущем напряжении между Харрис и Байденом. Оно, в общем, понятно - вице-президент ничем не помогает боссу нести свое тяжелое бремя, а наоборот, вредит ему. В этих условиях панель экспертов под название «The Five», рассмотрев текущую ситуацию, пришла к выводу, что Байдену нужно менять своего «вице» где-нибудь в середине их общего четырехлетнего срока или ближе к его концу. В последний раз Конгресс США утверждал, хотя и при других обстоятельствах, кандидатуру вице-президента в 1974 году. Произошло это после того, как Ричард Никсон после оглушительного Уотергейтского скандала подал в отставку, на его место пришел Джеральд Форд и ему понадобился «номер два». Им стал губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер. Но так, чтобы менять вице-президента без особого форс-мажора, — таких прецедентов в истории Америки еще не было.

Однако если сейчас демократы преодолеют свойственную им инертность и пойдут на такой шаг, то они одним выстрелом убьют двух зайцев (или двух уток, хромых, как говорят в США). Они, во–первых, подставят дряхлеющему Байдену крепкое плечо более молодого и энергичного политика, и во–вторых, что ее важнее - выберут кандидатуру в качестве лидера партии на выборах 2024 года. Но вот тут–то и начинаются трудности на пути замечательного плана: кем заменить Харрис, а потом и Байдена? В стране с 300-миллионным населением и сильными политическими традициями, оказывается, дефицит кандидатов. Тем более молодых и энергичных. До такой степени, что одним из ближайших сменщиков в списке фигурирует... сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Но ему уже 80 лет и к тому же у него репутация левака и социалиста, что непременно оттолкнет от этого кандидата огромное число умеренных и независимых.

А кто еще в очереди на кастинг? Это сенаторши Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, которые участвовали в демократических праймериз, а также Пит Буттинджер, который сейчас руководит американским транспортом. Словом, это все карты из потертой колоды, которая уже использовалась и в которой не оказалось тузов. Правда, кое-кто предлагает присмотреться к губернатору Калифорнии Гевину Ньюсому. Ему 54 года, и он исключительно фотогеничен - чистый Голливуд. Однако не так давно он избежал досрочного отзыва в своем штате, где граждане, недовольные работой губернатора, потребовали провести референдум по его отставке. Отдельно стоит вопрос - а что случится, если, ни приведи господи, кондрашка хватит одновременно и Байдена, и Харрис? Тогда президентом страны становится спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (81 год), а если она не сможет, то временный президент сената Патрик Лихи (81 год). Беда!