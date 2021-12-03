Россия использует мигрантов, чтобы занять Сувалкский коридор

В Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять Сувалкский коридор - единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами альянса - меньше чем за два часа при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов, передает Times.

Предполагается, что Москва может направить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы устроить беспорядки. «Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», - говорится в сообщении Times.

Отмечается также, что Москва может использовать кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину.