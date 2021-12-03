Бывший главный редактор присвоил деньги сотрудников Академии наук

Бывший главный редактор журнала «Azərbaycan məktəbi», являющегося печатным органом Министерства образования Азербайджана, присвоил деньги сотрудников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщили АПА в пресс-службе МВД.

Согласно информации, Наджафов, пообещав нескольким сотрудникам академии устроить их в министерство, написать диссертацию, издать свои статьи в авторитетных научных журналах мира или добиться признания в нашей стране полученных ими за границей дипломов, потребовал и получил от разных граждан от трех до пяти тысяч манатов.

На основании жалоб потерпевших в органы полиции на противоправные действия Наджафова проводится расследование.