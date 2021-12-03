Пашинян вновь созвал Совбез
В понедельник, 6 декабря, в Ереване состоялось заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра страны Никола Пашиняна, передают армянские СМИ.
В заседании помимо Пашиняна приняли участие спикер парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер парламента Рубен Рубикян, глава фракции «Мой шаг» Айк Конджорян, председатель комиссии парламента по внешним связям Эдуард Агаджанян, а также председатель комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.