Алиевы приехали в Губу новость дополнена; фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли с визитом в Губинский район.
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Губа, и возложили к нему цветы, ознакомились с условиями, созданными после реконструкции, капитального ремонта и строительных работ в Губинском олимпийском спортивном комплексе, а также приняли участие в открытии предприятия по производству средств упаковки Quba ABAD Factory.
Кроме того, Ильхам Алиев открыл автомобильную дорогу Губа - Гонагкенд.
Также Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1, построенной Фондом Гейдара Алиева в селе Биринджи Нугеди Губинского района, и в новом Доме культуры в поселке Гонагкенд, встретились с жителями поселка Гонагкенд, вместе с ними возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву, установленному в поселке Гонагкенд.