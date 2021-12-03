В Германии заявили, что НАТО не будет воевать с Россией, если...

НАТО не будет давать военный ответ, если российские войска вторгнутся на Украину, заявил кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. Его слова приводит Deutsche Welle.

«НАТО не будет вести войну с Путиным», - сказал он.

Реттген также отметил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. «Уходящее правительство приняло такое решение. От нового правительства я не ожидаю ничего другого», - уточнил он.