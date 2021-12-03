В Германии заявили, что НАТО не будет воевать с Россией, если...
НАТО не будет давать военный ответ, если российские войска вторгнутся на Украину, заявил кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. Его слова приводит Deutsche Welle.
«НАТО не будет вести войну с Путиным», - сказал он.
Реттген также отметил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. «Уходящее правительство приняло такое решение. От нового правительства я не ожидаю ничего другого», - уточнил он.
Вместе с тем политик высказался против запуска газопровода «Северный поток-2», если на границе между Россией и Украиной произойдет вооруженный конфликт.
«Если действительно дойдет до войны, то я не могу себе представить, что газопровод подключат к сети», - сказал эксперт ХДС по внешней политике.
При этом, как полагает Реттген, «мы не должны превращать в предмет санкций все, что одобрено». Германия, «к сожалению, поставила себя в ситуацию, когда она получает 50% своего газа из России», отметил политик.