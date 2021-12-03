Си Цзиньпин призвал взять курс на «китаизацию» религии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости "китаизации" религии в стране и важности сосредоточения религиозной деятельности вокруг Коммунистической партии Китая, передает ТАСС.

"Китаю следует взять курс на китаизацию религии, а также добиваться централизации верующих и духовенства вокруг партии и правительства", - цитирует газета South China Morning Post китайского лидера.

Цзиньпин подчеркнул, что что религиозная деятельность должна осуществляться в рамках закона и не должна вмешиваться в образовательные, судебные, административные дела и общественную жизнь. Духовенство должно совершенствовать самообразование, проявлять самодисциплину и внимательно следить за общинами.