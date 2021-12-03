У евро будет новый дизайн

Европейский Центральный банк заявил, что планирует редизайн банкнот евро. Об этом говорится в сообщении организации.

«Спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более привлекательными для всех европейцев», - сказала глава Центрального банка Кристин Лагард.

По ее словам, новые банкноты должны показать сплоченность Европы и могут появиться в обороте уже в 2024 году.

Напомним, что евро был введен в 2002 году. В настоящее время на банкнотах валюты изображены окна, двери, мосты, относящиеся к разным стилям архитектуры.