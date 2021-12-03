Генпрокуратура: Ведется работа над «черным ящиком» разбившегося вертолета

В крушении военного вертолета, принадлежавшего Государственной пограничной службе (ГПС), не было никаких провокаций или вмешательства извне. Об этом сказал старший помощник генерального прокурора, советник юстиции Махир Аббасов на брифинге, посвященном выполнению органами прокуратуры решения «Об объявлении амнистии в связи с 8 Ноября - Днем Победы».

Аббасов отметил, что сразу после инцидента была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, которая отправилась на место происшествия: «Из-за сложности инцидента были назначены различные экспертизы. Никаких провокаций, никакого вмешательства извне не было. После заключения экспертиз будет дана точная информация о причинах случившегося».

Аббасов добавил, что ведется работа над «черным ящиком» вертолета: «В настоящее время в связи с этим мы не можем предоставить какую-либо информацию».

Напомним, утром 30 ноября при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы. В результате происшествия погибли 14 человек, двое получили ранения.