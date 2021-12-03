Узбеки и туркмены палками выгнали талибов со своих земель

В уезде Куш-Тепа афганской провинции Джаузджан местные узбеки и туркмены, вооруженные палками, смогли отстоять свои земли от талибов, которые приехали со стрелковым оружием. Об этом сообщает Aamaj News.

Ранее появились сообщения о попытках талибов принудить жителей Куш-Тепе к выселению, чтобы затем передать их земли, дома и сельскохозяйственную технику пуштуноязычной народности кучи.

По сведениям Фергана.ру, среди командиров радикального движения довольно много выходцев из кочевников кучи, число которых в Афганистане составляет около 2,5 млн.