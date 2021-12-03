Узбеки и туркмены палками выгнали талибов со своих земель
В уезде Куш-Тепа афганской провинции Джаузджан местные узбеки и туркмены, вооруженные палками, смогли отстоять свои земли от талибов, которые приехали со стрелковым оружием. Об этом сообщает Aamaj News.
Ранее появились сообщения о попытках талибов принудить жителей Куш-Тепе к выселению, чтобы затем передать их земли, дома и сельскохозяйственную технику пуштуноязычной народности кучи.
По сведениям Фергана.ру, среди командиров радикального движения довольно много выходцев из кочевников кучи, число которых в Афганистане составляет около 2,5 млн.
روایت مردم: طالبان پس از یکهفته بار دیگر مردم «قوشتپه» جوزجان را اجباری کوچ دادندhttps://t.co/hKL0fV9TpJ pic.twitter.com/eGz2icK1HE— Aamaj News (@aamajnews24) December 5, 2021