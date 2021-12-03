Саакашвили в очередной раз обратился к гражданам Грузии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из госпиталя к согражданам, планирующим уехать на заработки за границу, призвав их оставаться в стране и продолжить борьбу.

В письме, опубликованном в социальной сети Facebook, Сакашвили утверждает, что ситуация в Грузии изменится уже через 2-3 месяца борьбы, а к концу 2022 года у граждан страны будет такой же доход, как в Польше, Греции и даже Германии.

«Не уезжай, давай вместе будем бороться! Я обращаюсь к тем, кто планирует уехать за границу на заработки. Понимаю, что здесь есть голод, но кроме еды человеку нужны и достойные условия жизни, и уважение. Вы должны знать, что в первое время вы будете второстепенным резидентом, а это означает, что не сможете работать в соответствии с вашими талантами и квалификацией. Я испытал это на себе. Поэтому давайте вместе сражаться. Я знаю, что вы не верите обещаниям политиков, но помните, что мы никогда вам не врали», - говорится в обращении Михаила Саакашвили.