Nobel Oil объявила о масштабном ребрендинге

Данное изменение влечет за собой огромные усилия по трансформации, осуществляемые энергетическими компаниями – с целью стать компанией с нулевым балансом и обеспечить устойчивое развитие– для решения двойной задачи.

Согласно новой стратегии, компания Nobel Energy трансформируется из нефтегазовной сервисной компании в интигрированную компанию комплексной деятельности в области производства, разработки и обслуживании энергии. Компания будет нацеленно работать для предоставления гибких, эффективных, и что более важно, устойчивых решений для своих клиентов.

Компания Nobel Oil Services, являющаяся группой компаний, осуществлящей свою деятельность в различных секторах экономики, объявила о завершении всестороннего ребрендинга – изменение названия компании на Nobel Energy и обновлении корпоративного логотипа – который отражает новое корпоративное видение и стратегию компании.

Главный исполнительный директор компании Nobel Energy Вугар Самадли сказал: “Мы хотим помочь организациям реализовать их амбиции, а также стать частью решений, и поэтому мы тоже меняемся. Уделяя больше внимания людям, безопасности и устойчивости ресурсов, мы хотим стать катализатором с целью удовлетворения меняющиеся потребности нашего мира. Это трудный путь, но у нас есть нужные компоненты – прогрессивный и дальновидный подход, правильный опыт, интегрированные решения – помочь нашим клиентам и миру достичь более безопасных, эффективных и устойчивых результатов.”

“Данный ребрендинг и наш усовершенствованный подход к устойчивому развитию полностю демонстрирует стремление Nobel Energy играть активную роль в решении больших энергетических проблем, как часть стратегических целей, поставленных перед нами нашим акционером”, - добавил господин Самадли.

Как составная часть трансформации, компания Nobel Energy будет адаптировать стратегию и структуру для охвата возможностей, предоставляемых передовой технологией.

Компания Nobel Energy будет стремиться к партнерству с технологическими компаниями для совместного стимулирования инноваций, активизации прогресса и обеспечения необходимых навыков для достижения гибких и устойчивых результатов для всех своих заинтересованных сторон.

Вице-президент SOCAR по добыче и транспортировке нефти и газа и газового хозяйства Дашгын Искендеров сказал: “От имени нашего руководства и от себя лично поздравляю компанию Nobel Energy - основного поставщика услуг и партнера SOCAR с масштабным ребрендингом – запуском нового названия и корпоративного лого компании.

Компания Nobel Energy оперативно осознала изменения в сегодняшнем энергетическом мире и запустила процесс трансформации. Считаю, что компания внесет свой ценный вклад в развитие этой сферы, играя активную роль в новых инициативах в области энергетики, а также в проектах по возобновляемой энергии.

У нас длительная и успешная история сотрудничества с компанией Nobel Energy, поэтому я хорошо осведомлен об ее способностях и возможностях. Это позволяет мне выразить решительную уверенность в том, что компания выполнит эту, взятую на себя ответственную миссию.

Я желаю успехов нашей партнерской компании в деле реализации важной миссии по разработке и развитию новых технологий и инновационных идей в стране, Каспийском регионе и во всем мире. Я уверен, что Nobel Energy успешно справится с этой задачей”.

Вице-президент bp по Каспийскому региону по коммуникациям и внешним связям Бахтияр Асланбейли сказал: “Сегодняшнее событие делает таким значимым не только тот факт что азербайджанская компания с диверсифицированным портфелем и международным опытом объявляет о своем ребрендинге и новом видении. Это довольно существенное событие для энергетического сектора страны, поскольку впервые местная компания объявляет о своей амбиции трансформироваться с целью стать частью глобальных изменений, представляет дорожную карту для достижения этой амбиции и принимает на себя ответственность в данном вопросе”.

Господин Асланбейли добавил: “Как представитель компании, которая начала свой путь для трансформации пару лет назад и объявила о своей новой стратегии, я понимаю, насколько трудно вступить на подобный путь. Мы рады видеть, что компания Nobel Energy, с которой мы сотрудничаем уже долгое время, также решила взять на себя такой же вызов. Координирование усилий в этой связи и создание синергий, очевидно создаст прочную основу для проектов в поддержку перехода энергетики в стране, что очень важно не только для Nobel Energy, но также для всего энергетического сектора страны. От имени компании bp, мне хотелось бы поздравить всех сотрудников компании Nobel Energy и пожелать им успеха в этом важном и трудном начинании”.

Ребрендинг включает в себя полное обновление корпоративного стиля компании, включая лого и девиз.

Новый логотип компании Nobel Energy воплощает в себе переход в энергетическом секторе от углеводородов (отмечено оранжевым цветом) к более экологически чистому виду энергии (синим) посредством устойчивого развития (фиолетовый). Целью является (зеленый) возобновляемая энергия, подкрепленная инновацией (отмечено темно-синим цветом).

Новый рекламный девиз – Because we care (Потому что мы думаем о вас) – основывается на наследии семьи Нобелей, в основе которой сосредоточено их внимание на людей, их безопасность и благополучие, а также обеспечение устойчивого развития посредством инновационных решений. Это определяет отношение компании к устойчивому развитию как в плане бизнеса, так и в плане защиты окружающей среды.