Что еще уничтожили «Байрактары» в Карабахе?
Боевые беспилотники Bayraktar TB2 во время 44-дневной войны в Карабахе в прошлом году уничтожили самые современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, официально не состоящие на вооружении армии Армении.
Как сообщает haqqin.az, информация об этом появилась еще в сентябре, в годовщину начала 44-дневной войны, на сайте oryxspioenkop.com. И только сейчас на эту информацию обратили внимание турецкие и российские источники.
На том же сайте сообщается, что после войны в Карабахе ряд наблюдателей пытались объяснить необычную эффективность ударных беспилотников Bayraktar TB2 отсутствием в распоряжении армянских вооруженных сил достаточных систем для их поражения. Однако война в Сирии, Ливии, а затем и в Карабахе показала, что передовые комплексы ПВО, такие, как С-300ПС, Бук-М2, Тор-М2, Панцирь-С1 даже в сочетании с современными системами радиоэлектронной борьбы - Автобаза-М, Репеллент-1, Борисоглебск-2, Гроза-с, Пирамида-1, все равно беспомощны перед Bayraktar.
Так что факт уничтожения турецкими беспилотниками передовых систем ПВО должен шокировать не только операторов БПЛА, но и российские компании, производящие эти системы. Дело в том, что относительно легкий и недорогой беспилотник способен не только уклоняться от подобных систем, но и искать и уничтожать их. А это уже означает войну нового поколения.
Отметим, что факт уничтожения Bayraktar комплексов радиоэлектронной борьбы Репеллент-1 (сообщалось, что эти установки были доставлены в Карабах накануне боевых действий) уже был известен. Однако о выведении из строя систем”Автобаза-М, Гроза-6 (производится в Беларуси), Борисоглебск-2 и Пирамида-1 сообщается впервые. Да и об официальной продаже этих систем Армении (за исключением Автобазы-М) ничего известно не было.