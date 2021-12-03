Что еще уничтожили «Байрактары» в Карабахе?

Боевые беспилотники Bayraktar TB2 во время 44-дневной войны в Карабахе в прошлом году уничтожили самые современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, официально не состоящие на вооружении армии Армении.

Как сообщает haqqin.az, информация об этом появилась еще в сентябре, в годовщину начала 44-дневной войны, на сайте oryxspioenkop.com. И только сейчас на эту информацию обратили внимание турецкие и российские источники.

На том же сайте сообщается, что после войны в Карабахе ряд наблюдателей пытались объяснить необычную эффективность ударных беспилотников Bayraktar TB2 отсутствием в распоряжении армянских вооруженных сил достаточных систем для их поражения. Однако война в Сирии, Ливии, а затем и в Карабахе показала, что передовые комплексы ПВО, такие, как С-300ПС, Бук-М2, Тор-М2, Панцирь-С1 даже в сочетании с современными системами радиоэлектронной борьбы - Автобаза-М, Репеллент-1, Борисоглебск-2, Гроза-с, Пирамида-1, все равно беспомощны перед Bayraktar.