Присвоивший полмиллиона риэлтор-мошенник предстанет перед судом

Начинается судебный процесс по делу жителя Агдамского района 37-летнего Тамерлана Тагиева, обвиняемого в мошенничестве на сумму в 500 тысяч манатов. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az.

Первое заседание суда намечено на среду, 8 декабря.

Напомним, что директор компании «Кяпяз-М» МТК обратился в Управление полиции Насиминского района, заявив, что работник фирмы Тамерлан Тагиев незаконным путем продал несколько квартир без его ведома. Общая сумма сделок по продаже квартир составила 500 тысяч манатов. В качестве потерпевших выступают фирма «Кяпяз-М» МТК, Эсмира Гасымова, Турал Галандаров, Гусейнага Гейдаров, Халид Гулиев, Вусала Сафарова и Сафаят Хатамова.