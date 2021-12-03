Пекин призвал Вашингтон не бросать вызов политике «одного Китая»

Отдельные политические силы в США должны перестать бросать вызов политике «одного Китая» и использовать Тайвань для оказания давления на Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что вторжение Китая на Тайвань приведет к катастрофическим последствиям, передает ТАСС.

«Проблема Тайваня является вопросом внутренней политики Китая. Заявления отдельных деятелей в США часто нарушают принцип «одного Китая» и принципы трех китайско-американских совместных коммюнике, а также обязательства, которые США взяли на себя при установлении дипломатических отношений. Они также направляют ложные сигналы выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам. Китай выступает против этого и осуждает такие действия», — указал он.

Чжао Лицзянь отметил, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с островом, но примет решительные меры, если сепаратистские силы на Тайване пойдут на провокации.