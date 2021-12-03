Великобритания показала самолет будущего

Ученые из Института аэрокосмических технологий при поддержке правительства Великобритании создали самолет, который может определить будущее авиации. Исследователи показали проект безвредного для планеты пассажирского авиалайнера на водородном топливе, пишет Bloomberg.

Самолет разработан в рамках концепции FlyZero, которая подразумевает сокращение выбросов углекислого газа от коммерческих перелетов — на реализацию программы британские власти выделили 15 миллионов фунтов стерлингов (1,5 миллиарда рублей). Водород эксперты считают одним из самых перспективных средств для поставленной задачи.