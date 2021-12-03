Сотрудники офиса вице-президента США массово увольняются

Сотрудники офиса вице-президента США Камалы Харрис массово увольняются из-за резкого снижения ее популярности, передает The Teleghraph.

По информации популярного издания, многие члены команды опасаются за свою репутацию из-за работы с Харрис. Так, помощники вице-президента испугались, что в преддверии выборов 2024 года их заклеймят «ее людьми».

Эксперты объясняют увольнение помощников Харрис ее провалами в политике. Источники в западных СМИ пишут, что Харрис оказалась неподготовленной, чтобы быть правой рукой Джо Байдена.