Хищение в крупных размерах: экс-начальник отдела Azərpoçt предстанет перед судом
В ближайшие дни состоится судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника отдела Azərpoçt Эльдара Ахмедова, обвиняемого в хищении крупной суммы.
Как сообщает haqqin.az, уголовное дело находится в производстве судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Джавида Гусейнова. Подготовительное заседание назначено на 10 декабря.
В отношении Эльдара Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере).
Отметим, что Ахмедов работал начальником отдела клиентского обслуживания почтового филиала № 6 Azərpoçt.