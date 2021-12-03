Представлялись секс-меньшинствами и избивали граждан: в Баку взяли банду грабителей ВИДЕО
Сотрудники полиции по подозрению в серии разбойных нападений в Баку задержали нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
26 ноября иностранный гражданин, получающий высшее образование в Баку, обратился в полицию и сообщил, что человек, с которым он познакомился в социальной сети, позвал его на встречу к озеру Ганлыгель в Ясамальском районе. Там четверо неизвестных, применив физическое насилие, отобрали у него мобильный телефон стоимостью 1 500 манатов и 100 манатов наличными.
Затем эти люди засняли на камеру мобильного телефона унизительные действия в отношении иностранца и пригрозили ему распространить видео в соцсетях, если он пожалуется в полицию.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Ясамальского РУП и 28-го отделения полиции по подозрению в шантаже задержали Агабабу Мусаева, Эльнура Велиева, Нихата Рагимли, Субхана Ханларова и Агшина Мамедова, а также их главаря Садига Овчиева.
Расследованием было установлено, что указанные лица совершили аналогичные действия в отношении еще 12 человек.
На мобильных телефонах задержанных были обнаружены видеозаписи их противоправных действий и угроз в отношении разных людей.
Главарь банды Садиг Овчиев признался, что они представлялись представителями секс-меньшинств: «Я и мои друзья в Instagram выдавали себя за секс-меньшинства. Людей, которые желали с нами встретиться, заводили в бесхозные дома в массиве Ганлыгель, их там избивали и совершали с ними унизительные действия. Снимали все это на телефон, а также забирали ценные вещи и деньги, которые у них были».
По данным фактам возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.