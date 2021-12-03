Сотрудники полиции по подозрению в серии разбойных нападений в Баку задержали нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

26 ноября иностранный гражданин, получающий высшее образование в Баку, обратился в полицию и сообщил, что человек, с которым он познакомился в социальной сети, позвал его на встречу к озеру Ганлыгель в Ясамальском районе. Там четверо неизвестных, применив физическое насилие, отобрали у него мобильный телефон стоимостью 1 500 манатов и 100 манатов наличными.

Затем эти люди засняли на камеру мобильного телефона унизительные действия в отношении иностранца и пригрозили ему распространить видео в соцсетях, если он пожалуется в полицию.