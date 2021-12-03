Эмираты и Иран объявили о братстве в Тегеране

Как считает Шамхани, устойчивая безопасность и стабильность в регионе могут быть достигнуты посредством сотрудничества между странами.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, а также актуальные вопросы регионального сотрудничества.

Советник Объединенных Арабских Эмиратов по национальной безопасности шейх Тахнун бин Зайед Аль-Нахайян встретился в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщают иранские СМИ.

Он также заявил о готовности Тегерана развивать конструктивные отношения с соседними странами и призвал вместо военных подходов отдавать предпочтение переговорам и консенсусу для разрешения конфликтов.

«Страны Персидского залива смогут добиться развития и процветания для своих народов только в рамках сотрудничества», - сказал Шамхани, напомнив о неблагоприятных для населения условиях, к которым привели военные конфликты в регионе.

В свою очередь, Аль-Нахайян выразил надежду на то, что визит в Тегеран будет способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами.

«Теплые и братские отношения с Тегераном – один из приоритетов для Абу-Даби. Как крупная и мощная региональная страна Иран является связующим звеном между Востоком и Западом с точки зрения своего геополитического положения», - сказал представитель ОАЭ.