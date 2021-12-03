6 декабря Министерство образования Азербайджана и компания BP подписали протокол о взаимопонимании. Стороны договорились о сотрудничестве по созданию новой программы высшего образования по возобновляемым источникам энергии в одном из местных университетов.

Протокол закладывает основу для сотрудничества в рамках важного образовательного проекта по обучению и подготовке местных кадров, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии, включая технологии, используемые в этой области. Для этого в одном из местных университетов совместно с одним из британских вузов будет создана новая магистерская программа.

Сначала же будет создана рабочая группа для определения технических аспектов проекта, включая критерии выбора партнера-исполнителя.

Выступая на церемонии подписания протокола, министр образования Эмин Амруллаев заявил, что стратегия превращения «черного золота» в человеческий капитал создала большие возможности для поддержки обучения молодежи за рубежом. Около 3500 молодых людей прошли обучение за рубежом в рамках Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.