В Азербайджане будет создана новая магистерская программа фото
6 декабря Министерство образования Азербайджана и компания BP подписали протокол о взаимопонимании. Стороны договорились о сотрудничестве по созданию новой программы высшего образования по возобновляемым источникам энергии в одном из местных университетов.
Протокол закладывает основу для сотрудничества в рамках важного образовательного проекта по обучению и подготовке местных кадров, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии, включая технологии, используемые в этой области. Для этого в одном из местных университетов совместно с одним из британских вузов будет создана новая магистерская программа.
Сначала же будет создана рабочая группа для определения технических аспектов проекта, включая критерии выбора партнера-исполнителя.
Выступая на церемонии подписания протокола, министр образования Эмин Амруллаев заявил, что стратегия превращения «черного золота» в человеческий капитал создала большие возможности для поддержки обучения молодежи за рубежом. Около 3500 молодых людей прошли обучение за рубежом в рамках Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.
Министр также отметил, что подготовка специалистов в области возобновляемых источников энергии очень важный вопрос. «Мы ценим наше сотрудничество с ВР в данной области и планируем реализовать исследовательские проекты в рамках этой программы», - добавил Э.Амруллаев.
В свою очередь, региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс заявил, что приветствует расширение долгосрочного и успешного партнерства с Министерством образования для поддержки усилий Азербайджана по переходу на новые энергоносители: «Университетская программа, которую мы учреждаем, предназначена для приобретения нового опыта и навыков, необходимых для развития сектора возобновляемых источников энергии в стране. Это замечательный проект, который поможет изменить представления людей о энергии и нашей планете».
Проект будет финансироваться Минобразования и компанией ВР. ВР инвестирует в проект 2 миллиона долларов. Ожидается, что по новой магистерской программе ежегодно будут обучаться около 40 местных специалистов в области возобновляемых источников энергии.
BP является оператором крупных проектов по разведке, разработке и транспортировке нефти и газа в Азербайджане на протяжении уже 28 лет. На сегодняшний день BP и ее партнеры вложили в проекты в стране около 82 миллиардов долларов.