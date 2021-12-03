8 лет за «трудоустройство» азербайджанских женщин в Турции

Вынесен приговор женщине, обвиняемой в торговле людьми. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД задержали жительницу Сабирабадского района Камалю Джафарову, подозреваемую в том, что она под видом трудоустройства на высокооплачиваемую работу в Турции обманом заманила гражданок Азербайджана в город Конья, где они подверглись сексуальному насилию.

По завершении расследования уголовного дела по статьям 144-1.2.1, 144-1.2.2 и 144-1.2.4-1 оно было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Согласно решению суда, К.Джафарова признана виновной по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса (торговля людьми) АР и приговорена к восьми годам лишения свободы.