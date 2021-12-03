У раба–замминистра обнаружили бизнес

Напомним, Исмаил Исмаилов занимал должность замминистра молодежи и спорта на протяжении 15 лет. Однако широкой публике он стал известен в день своего увольнения, когда заявил в интервью журналистам, что является «рабом президента».

Джаваншир Гасанлы отмечает, что ранее Исмаил Исмаилов руководил ООО «Габалинский стрелковый клуб», а также являлся законным представителем ООО GİLAN İNŞAAT и QƏBƏLƏ SPORT STORE.

А сын Исмаила Исмаилова тем временем руководит компанией CORE CONSTRUCTİON, которая известна тем, что построила здание AFB Bank и Baku City Tower.