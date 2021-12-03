Сколько обещал и сколько сделал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 2021 года выполнил лишь три обещания из 30, содержавшихся в его предвыборной программе, передает ТАСС со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что общее число выполненных Зеленским обещаний за 1,5 года президентства достигло девяти.

В комитете избирателей подсчитали, что если выполнять по три-четыре обещания ежегодно, то Зеленскому понадобится не менее пяти-семи лет, чтобы довести программу до конца.