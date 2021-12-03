В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год была осуществлена проверка полного снабжения личного состава батарей и навыки выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачёте.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, на состязаниях были выполнены задачи по занятию рубежей развертывания на танкоопасном направлении, а также по уничтожению подвижных и неподвижных целей условного противника.

По итогам состязаний первое место заняла батарея противотанковых управляемых ракет. Личный состав победившей батареи был награжден командованием Отдельной общевойсковой армии.