Haqqin.az лицом к лицу с Госпогранслужбой: вся правда о крушении вертолета и гибели 14 офицеров

Мы расспросили Госпогранслужбу обо всем. И руководство службы в лице главы аппарата ГПС генерал-майора Эльчина Ибрагимова не проигнорировало ни один наш вопрос.

И мы решили напрямую обратиться к руководству Госпограничной службы. Что же произошло с вертолетом? Для выяснения причин нам пришлось задать руководству службы самые острые злободневные вопросы.

Почти семь дней разделяют нас с трагической катастрофой – крушением вертолета Государственной пограничной службы, на борту которого погибли 14 высокопоставленных офицеров. К сожалению, общественность все еще не получила внятные и вразумительные объяснения причин крушения Ми-17. Все еще продолжается расследование событий. И общественность получает весьма скупую информацию о ходе следствия. Накопилась масса вопросов, на которые все еще нет ответа.

- Чудом выжившие офицеры в своем первом же интервью открыто признали, что погода позволяла вертолету вылететь на полигон Гарахейбат. Более того, по их словам, множество раз им приходилось вылетать в служебные командировки именно на этом МИ-17. А судя по техническим характеристикам вертолета многоцелевого типа, который летает даже в Арктике, ветер не мог вызвать крушения. К тому же до вылета был произведен технический осмотр на вертолетной площадке Госпограничной службы в Сангачале. Ясно, что именно следствию предстоит ответить на непростой вопрос о причинах крушения. Но все же, по вашему мнению, почему вертолет разбился?

- В первую очередь от имени нашей службы позвольте выразить признательность всем тем, кто был рядом с нами в этот тяжелый момент, кто выразил свои соболезнования в связи с гибелью наших товарищей, как в нашей страны, так и за ее пределами.

Последний полет осуществлялся согласно годовому плану боевой подготовки, целью которого является поддержание на высоком уровне боеготовности авиационных сил ГПС и лётных навыков наших пилотов.

Согласно инструкции авиационно-инженерной службы, перед вылетом любого летного средства должна быть осуществлена его предполетная контрольная проверка. И перед этим вылетом вертолета специалистами был произведен его технический осмотр. Какие-либо проблемы обнаружены не были, а вертолет управлялся очень опытным экипажем.

Вертолет МИ-17 с бортовым номером 20136 был произведен для ГПС Азербайджана в 2012 году и в декабре того же года принят в эксплуатацию. Срок его эксплуатации составляет 25 лет, и в августе 2020 года, по истечении первичного гарантийного срока, вертолет был направлен на завод-производитель для прохождения планового капитального ремонта, который был завершен в апреле 2021-го, что надлежащим образом задокументировано.

Естественно, при крушении любого летного средства среди вероятных причин в первую очередь рассматриваются как погодные условия, техническая неисправность, так и человеческий фактор и т.д. Также возможно стечение нескольких таких обстоятельств. Но они все сейчас являются вероятными версиями и ничем более. Настоящая причина станет известна только после завершения расшифровки "черного ящика".

Также хотел бы особо сказать, что этот трагический случай - большая и невосполнимая утрата не только для родных и близких погибших, но и для всего личного состава Государственной пограничной службы, для их сослуживцев и боевых товарищей.

- То есть вы полностью дезавуируете версию теракта и диверсии?

- Основываясь на первичном анализе произошедшего, в том числе учитывая результаты осмотра места происшествия, показания раненых офицеров, мнение профессиональных пилотов, можно с уверенностью исключить какое-либо внешнее воздействие на потерпевшее крушение летное средство.

- У многих не укладывается в голове – каким образом и для чего в одном вертолете могли оказаться сразу 14 офицеров Погранслужбы? Это один из главных аргументов склоняющихся к конспирологическому объяснению о диверсии…

- 30 ноября на полигоне Гарахейбат были запланированы тренировочные полеты с боевыми стрельбами, которые подразумевают участие не только экипажа лётного средства, но и руководителей полетов, инструкторов, специалистов наземного обеспечения полетов и т.д.

Потерпевший крушение вертолет перевозил личный состав, привлеченный к указанным тренировочным полетам, с нашей авиабазы в Сангачале на Гарахейбатский полигон. Такие полеты производятся регулярно и нахождение в вертолете 16 и более офицеров, даже генералов ГПС является обычной штатной ситуацией, тем более что в вертолете этого типа, помимо членов экипажа, для пассажиров предусмотрено 24 посадочных места.

С сожалением приходится отметить, что указанные вами конспирологические версии выдвигаются лицами, которые или вовсе не разбираются в лётном деле, или делают это в целях дискредитации и негативного воздействия на общественное мнение.

- Согласитесь, что долгое молчание правительственных ведомств, в частности самой Госпогранслужбы, породило массу слухов, домыслов и спекуляций. Нельзя было сразу внести ясность и предотвратить информационный ажиотаж? Почему не последовало мгновенной реакции? Нас в большей мере удивил тот факт, что список погибших и раненых появился после соболезнования президента. Почему?

- Мы с пониманием относимся к желанию средств массовой информации в максимально короткое время получить информацию о произошедшем. Но давайте рассмотрим факты. Крушение вертолета произошло в 10:36. Чтобы добраться до места происшествия требовался как минимум 1 час времени, в чем смогли убедиться прибывшие туда журналисты. С учетом этого, согласитесь, что размещение на нашем сайте первичной информации, составленной совместно с Генеральной прокуратурой, в 12:11 можно считать достаточно оперативной реакцией на случившееся.

Что же касается опубликования списка погибших, то следует учитывать необходимость информирования о случившемся в первую очередь семей, родных и близких погибших, их подготовки к этому печальному известию. Нельзя забывать, что получение недостоверного или ошибочного известия о гибели своего близкого человека из средств массовой информации нанесло бы им еще больший морально-психологический урон.

Также следует учесть, что прежде всего нам надо было разобраться и удостовериться в личности погибших и раненых. Для подтверждения особой важности этого в качестве примера хотел бы напомнить недавний случай, произошедший в конце ноября в Кемеровской области Российской Федерации, на шахте «Листвяжная», когда было объявлено о гибели 52 шахтеров, а через некоторое время 1 из них был найден живым. Представьте, через что пришлось бы пройти родным и близким наших офицеров, если бы мы поторопились и объявили погибшими весь личный состав, находившийся на борту.

С учетом вышеизложенного, как только родные и близкие были поставлены в известность о случившемся, к 16:00, то есть примерно через 5 часов списки погибших и раненых были официально переданы в СМИ.

- Не согласен. Ведь до этого список погибших и раненых со стопроцентной точностью появился на странице блогера, проживающего в Германии. Откуда утечка информации? Провели ли в Госпогранслужбе служебное расследование?

- Вопрос утечки данной информации находится в центре нашего внимания. В настоящее время совместно с соответствующими службами проводятся необходимые мероприятия по выяснению этих моментов.

- С первых минут Госпогранслужба стала проявлять излишнюю и необъяснимую нервозность. Кульминацией этой обеспокоенности, если не сказать растерянности, стал инцидент с журналистом BakuTV, который всего лишь пытался получить комментарий у чиновника. Может, стоило просто пригласить всех журналистов и искренне ответить на все вопросы, вызвавшие обеспокоенность общественности? Почему Госпогранслужба попыталась помешать даже освещению похоронной церемонии? Коллеги были возмущены и этим фактом…

- Позвольте с вами не согласиться. При оценке деятельности нашей пресс-службы в дни катастрофы и похорон необходимо учитывать все сопутствующие факторы, достаточную сложность незамедлительного выяснения обстоятельств случившегося и т.д. Считаю нужным отметить, что мы с уважением относимся к мнению и позиции всех представителей средств массовой информации, что вам прекрасно известно. В прошлом году во время Отечественной войны да и после нее мы тесно сотрудничали и сотрудничаем с журналистами, оказываем им всяческую помощь и содействие. Оперативно информируем их о результатах нашей деятельности на зеленой границе, на море, в пунктах пропуска через государственную границу, о восстановлении пограничных застав на границе с Ираном, о формировании пограничной инфраструктуры на границе с Арменией, для чего в этом году несколько раз организовывали специальные медиатуры для журналистов.

Что же касается вашего вопроса, то давайте просто рассмотрим факты. Как только поступила информация о крушении вертолета, руководство ГПС во главе с генерал-полковником Эльчином Гулиевым выехало на место происшествия. Сразу же были даны указания по эвакуации раненых, обеспечению сохранности места происшествия, распознаванию тел погибших офицеров, информированию о случившемся их родных и близких, решению вопросов организации церемонии прощания и похорон.

Совместно с Генеральной прокуратурой была составлена первичная информация о произошедшем, и в 12:11 эта новость была размещена на нашем сайте.

Заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев встретился с представителями СМИ, прибывшими на место происшествия, и довел до них первичную информацию о произошедшем. Через несколько часов после этого начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев провел брифинг для представителей СМИ и ответил на все интересующие журналистов вопросы.

Для представителей всех СМИ, прибывших на церемонию прощания с погибшими офицерами, были обеспечены все условия для работы. Также всем им было объявлено, что на церемонии прощания какие-либо заявления, интервью со стороны представителей ГПС не предусмотрены.

Большинство представителей СМИ отнеслись к этому с пониманием. Пользуясь случаем, хотел бы выразить им за это, а также за их содействие и поддержку нашу искреннюю признательность. Также нами был изучен отмеченный вами инцидент, и за некорректное поведение нашему офицеру было объявлено порицание.

- Еще одно недоумение общественности. Почему легендарный пилот первой карабахской войны, полковник в отставке Эльчин Набиев был представлен в качестве какого-то рядового технического сотрудника? Многим показалось в этом пренебрежительном сообщении неуважение к памяти офицера, оставившего след в истории военно-воздушных сил…

- Полковник в отставке Эльчин Набиев был профессиональным специалистом, и с учетом его огромного опыта служил в рядах ГПС в качестве гражданского сотрудника. Наличие в списке перед его фамилией слова «работник» является всего лишь констатацией его правового статуса и никоим образом не должно расцениваться как неуважение к его личности или заслугам. Все офицеры после увольнения в запас или отправки в отставку, привлеченные на работу в качестве гражданского персонала, имеют аналогичный правовой статус, что регулируется Трудовым кодексом.

Эльчин Набиев был высококлассным специалистом и внес существенный вклад в становление и развитие авиации Вооруженных сил Азербайджанской Республики в целом, и авиации Государственной пограничной службы в частности. Эльчин Набиев останется в нашей памяти как достойный офицер и высококлассный профессионал.

- Не кажется ли вам по меньшей мере странным, что несмотря на грандиозный масштаб трагедии и большую обеспокоенность общественности следственные органы продолжают таить странное молчание. Результатов расследования все еще нет…

- Как известно, следственными органами возбуждено уголовное дело и проводится тщательное расследование. Представители Генеральной прокуратуры оперативно информируют общественность об осуществляемых следственных действиях.

Государственная пограничная служба заинтересована в выявлении причин произошедшей катастрофы в кратчайшие сроки, чтобы учесть их в процессе дальнейшей эксплуатации вертолетов этого типа в служебно-боевой деятельности.

В настоящее время нами оказываются всяческая помощь и содействие органам прокуратуры. Уверен, что после расшифровки «черного ящика» следственные органы проинформируют общественность о ее результатах.