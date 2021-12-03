Перебои в поставках лекарств и лечении малярии в течение 2020 года из-за пандемии COVID-19 привели к значительному росту количества летальных исходов от этого заболевания. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

Перебои с предоставлением медуслуг привели к десяткам тысяч «дополнительных» смертей. По данным ВОЗ, в прошлом году в мире был выявлен 241 млн случаев заражения малярией, что на 14 млн больше, чем в 2019 году. Всего за текущий год от малярии скончались 627 тысяч человек, в прошлом году этот показатель был на 69 тысяч меньше.

В ВОЗ указали, что примерно 50 тыс. смертей в 2020 году «связаны с перебоями в предоставлении профилактики, диагностики и лечении малярии во время пандемии».