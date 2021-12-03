В UNEC состоялось открытие Лаборатории пищевой промышленности имени Азиза Санджара фото
В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялось открытие Лаборатории пищевой промышленности имени профессора Азиза Санджара, лауреата Нобелевской премии по химии.
В открытии лаборатории, созданной при поддержке BP в 3 учебном корпусе UNEC, приняли участие лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, вице-президент BP Бахтияр Асланбейли.
При знакомстве с лабораторией, оснащенной современными технологиями и оборудованием, Азизу Санджару было сообщено, что лаборатория действует при кафедре «Инженерия и прикладные науки». В лаборатории будут проводиться научно-практические исследования, экспертизы, оценка соответствия пищевых продуктов соответствующим стандартам, требованиям, а также по показателям качества пищевых продуктов будет осуществляться лабораторный анализ. Также в направлении совершенствования законодательства в сфере пищевой промышленности будут разработаны предложения, нормативно-правовые акты, методические материалы, проводиться научные и практические обоснования реформ в сфере технологии пищевых продуктов.