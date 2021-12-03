Рагимова будут судить за убийство у мечети

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 38-летнего Магомеда Рагимова, который обвиняется в совершении убийства возле столичной мечети «Мешади Дадаш». Как сообщает haqqin.az, уголовное дело находится в производстве судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабухи Гусейнова. Подготовительное заседание назначено на 7 декабря.

Отметим, что убийство произошло 13 августа текущего года на улице Абилова Насиминского района Баку, перед мечетью «Мешади Дадаш». 43 летний Дадаш Хамзаев был доставлен в больницу с ножевым ранением в область сердца, однако несмотря на усилия врачей его жизнь спасти не удалось.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в совершении преступления знакомым покойного Магомедом Рагимовым, который был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. По факту возбуждено уголовное дело.