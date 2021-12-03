В Швейцарии узаконили использование «Капсулы суицида»

Отмечается, что капсула создана на 3D-принтере и предназначена для добровольной эвтаназии. По словам разработчиков, человек сам может активизировать процесс собственной смерти. Аппарат достаточно мобильный, поэтому его могут доставить в любое помещение. Желающий свести счеты с жизнью добровольно ложится внутрь капсулы. Ему задают ряд психологических вопросов, а затем пациент самостоятельно нажимает кнопку и активирует действие устройства.

После этого внутреннее пространство капсулы заполняется азотом, а концентрация кислорода быстро снижается с 21 до 1%. В таких условиях человек чувствует себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Смерть наступает из-за недостатка кислорода и углекислого газа в течение 30 секунд.

Отмечается, что услугами ассистированного самоубийства в 2020 году воспользовались около 1 300 швейцарцев. На сегодняшний день пациентам, согласившимся на эвтаназию, вводят раствор пентобарбитала натрия. После приема препарата человек засыпает в течение двух-пяти минут, затем впадает в глубокую кому, вскоре наступает смерть. Sarco предлагает другой подход к добровольному отходу от жизни без использования контролируемых веществ.