Замминистра обороны Азербайджана отправился в Москву
Заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов отправился в Москву.
«6 декабря заместитель министра обороны – начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов отправился в Москву для участия в 14-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству», – сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Визит продлится до 9 декабря.