Польше запретили высылать мигрантов, прибывших из Беларуси

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Польше высылать мигрантов в Белоруссию, если те уже оказались на польской территории, передает РИА Новости.

Отмечается, что с 20 августа по 3 декабря 2021 года ЕСПЧ рассмотрел 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по ситуации на польско-белорусской границе, поданных 198 заявителями.

«В большинстве заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши», – говорится в постановлении ЕСПЧ.