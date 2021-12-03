Телефонные переговоры Байрамова и помощника госсекретаря США

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве иностранных дел, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о текущем состоянии переговоров по нормализации постконфликтных отношений между Арменией и Азербайджаном. Донфрид расценила передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих Еревану, а также предоставление Арменией минных карт Азербайджану как позитивный шаг и прогресс в направлении нормализации отношений.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили некоторые вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.