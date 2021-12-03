В Киеве заявили о строительстве завода по производству БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства украинского завода по изготовлению современных военных беспилотников, передает ТАСС.

«Мы начинаем строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов», – сказал он, выступая в Харькове по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил Украины.

В сентябре Министерство обороны Украины сообщало о переговорах с руководством турецкой авиастроительной компании Baykar Makina, на которых обсуждался вопрос возможности производства турецких беспилотных комплексов на украинской территории.