Алиев требует от Еревана назвать сроки открытия Зангезурского коридора

«Армения и весь мир увидели, что никто не смог нас остановить. Во время войны были те, кто хотел нас остановить, причем это были достаточно сильные круги, но нас остановить не смогли. Я говорил, чтобы нам сказали дату, когда освободят наши земли и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Озвучьте дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет», – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с жителями села Гонагкенд Губинского района, передает Интерфакс.

Глава государства отметил, что руководство Армении, и армянская общественность должны это понимать.