Алиев требует от Еревана назвать сроки открытия Зангезурского коридора
«Армения и весь мир увидели, что никто не смог нас остановить. Во время войны были те, кто хотел нас остановить, причем это были достаточно сильные круги, но нас остановить не смогли. Я говорил, чтобы нам сказали дату, когда освободят наши земли и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Озвучьте дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет», – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с жителями села Гонагкенд Губинского района, передает Интерфакс.
Глава государства отметил, что руководство Армении, и армянская общественность должны это понимать.
«Мы достигли того, чего хотим, добиваемся и добьемся. Было бы хорошо, если этот вопрос решился в конструктивном ключе, путем переговоров и взаимопонимания. Потому что вторая карабахская война показала всему миру волю, силу и единство нашего народа», – сказал президент.
Алиев также прокомментировал попытки реваншизма в Армении. По его словам, если будет какая-то тенденция к реваншизму, то этот вопрос будет решен немедленно.
«После войны со стороны Армении было несколько таких попыток, и они увидели печальные последствия. Поэтому пока еще не поздно, они должны принять наши условия и положить конец неискреннему подходу к дорогам и коммуникациям», – заявил он.