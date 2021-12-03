США готовы нанести экономический вред России
США готовы нанести экономический вред России. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.
По словам представителя американской администрации, США ведут обсуждения с европейскими партнерами совместных действий в случае крупной российской военной эскалации на Украине.
"Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики", – отметил он.