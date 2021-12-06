Эрдоган: нападения на мечети на Кипре не останутся без ответа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нападения на мечети на Кипре не останутся без ответа, передает AP.

Отмечается, что по меньшей мере, один подозреваемый был задержан после попытки сжечь Большую мечеть в городе Ларнака 2 декабря. Турция расследует, кто стоит за попыткой поджога.

«К сожалению, было покушение на наши мечети на юге Кипра. Конечно, этот инцидент на южном Кипре не останется без ответа», – отметил Эрдоган.

По его словам, цена, которую придется заплатить за диверсионные акты, будет высокой.