НАТО призывает Грузию к повышению взаимосовместимости с альянсом

Политический диалог между НАТО и Грузией был очень плодотворным и интенсивным в последние месяцы, однако Грузии необходимо продолжать реформы в сфере обороны и безопасности, заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина, передает Interfax.

"Практическое сотрудничество у нас широкое и активное. Нет нацеленного на партнерство инструмента, которого нет у Грузии", – отметил Коломина.

По его словам, Грузия является одним из самых близких партнеров НАТО.

Он также заявил о необходимости продолжения реформ в Грузии в секторе обороны и безопасности, повышения взаимосовместимости с альянсом.