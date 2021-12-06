США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Представители властей США не будут присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», – сказала Псаки.

По ее словам, дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде. «Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр», – подчеркнула она.