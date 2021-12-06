МИД Ирана о переговорах по ядерной сделке

Тегеран готов к результативным переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене и решительно настроен на их успешный итог. Об этом говорится в статье главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, опубликованной в газете «Коммерсантъ».

По его словам, Иран несмотря на отсутствие выполнения обязательств Западом по СВПД, ради демонстрации доброй воли и с конечной целью снятия односторонних и незаконных санкций, сейчас вновь готова к результативным переговорам с «4+1» (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) для достижения хорошей договоренности.