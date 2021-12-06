Новый миропорядок «все против всех»: Россия и Иран, США и Германия, Китай и Турция слово публицисту
Парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, сложившаяся вокруг политики цен на нефть, когда традиционные союзники разошлись по разные стороны, а непримиримые, казалось, оппоненты заняли общую позицию, достаточно ярко иллюстрирует характер современных международных взаимоотношений.
Как известно, ОПЕК+ отказывается ударными темпами наращивать добычу нефти, а США, заручившись поддержкой Индии, Южной Кореи, Японии, Великобритании и Китая, пытаются сбить цены, выбрасывая на рынок запасы из стратегических резервов. Таким образом, Саудовская Аравия, самый главный партнер США в арабском мире, ведет себя, выходит не по-партнерски, а Китай, с некоторых пор главный конкурент Америки за мировое доминирование, запросто нашел общий язык с теми, с кем, казалось, осталось только ругаться.
Уже приходилось объяснять, что этот тактический союз вызван стремлением глобальных экономических лидеров ускорить выход мировой экономики на траекторию роста. В то же время производители нефти стараются получить максимальную выгоду от высоких цен и застраховаться от перепроизводства в будущем году.
Нельзя сказать, что подобная ситуация уникальна, наоборот, примеров достаточно. Россия партнерствует с Ираном, спасая режим Асада в Сирии, и в то же время пытается в Вене, совместно с Германией, Францией, Китаем и, вне стола переговоров, со Штатами, уговорить Иран не дурить и отказаться от планов ядерного вооружения.
Германия стремится завершить проект «Северный поток-2», в то время как США обкладывают проект санкциями. Это ничуть не мешает им быть верными партнерами по НАТО и в прочих темах проводить единую западную политику.
Как, кстати, и Турция не намерена покидать Североатлантический альянс и терять свой главный рынок – Евросоюз, несмотря на свои перманентные разногласия с европейскими столицами и Вашингтоном. В политике, а в международной политике тем паче, однозначные ответы о друзьях и врагах, как правило, ошибочные. Все зависит от многочисленных обстоятельств.
При всех тактических нюансах в мире XXI века в стратегическом отношении ясно одно: вперед уйдут те, кто хочет и умеет договариваться о сотрудничестве. Те, кто предпочитает ссориться и изолироваться, рвать связи, останутся позади и отстанут навсегда. Именно здесь пролегает главное размежевание: по вопросу о совместном будущем. Кстати, в этом отношении США и Китай, оставаясь конкурентами, имеют неплохие перспективы. Чудо китайского роста оказалось возможным лишь благодаря успешному включению этого мирового гиганта в глобальные инвестиционные, производственные и торговые связи.
Пекин совсем не заинтересован их разрывать, а Штаты предпочли бы не терять доступа на рынок страны с полуторамиллиардным населением. Они постараются договориться и продолжать соревноваться в пространстве экономики, не скатываясь к тем уровням конфронтации, которые мешают торговать.
А вот, допустим, с Россией Соединенным Штатам, в свете переговоров Байдена и Путина, стратегически договориться невозможно, хотя тактическое снижении градуса противостояния из-за Украины может быть достигнуто. Пытаясь самоопределяться как анти-Запад и даже прямая угроза Западу, который, в свою очередь, якобы угрожает России, Кремль обрывает связи с мировыми экономическими лидерами и обрекает себя на то, что экономический застой, длящийся с 2012 года, превращается в перманентное и безвыходное состояние. Ни о каком равном партнерстве с динамичным Китаем, конечно, в таком случае речи идти не может, хотя тактическую пользу от отношений с Москвой Пекин при возможности не упустит. Он редко упускает.
XXI век по-новому пересобирает представления о будущем. Оно не будет благостным, там тоже будет править жесткая рациональность, будут заключаться союзы за и против. Но тех, у кого представления о мире устарели, туда просто не возьмут, да они и сами туда попасть не смогут. Эту непреодолимую линию отсечения и нужно в первую очередь иметь в виду, когда мы анализируем нынешние стратегические и тактические построения международных игроков.