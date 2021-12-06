Леонид Швец, автор haqqin.az 6 декабря 2021, 23:29

Парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, сложившаяся вокруг политики цен на нефть, когда традиционные союзники разошлись по разные стороны, а непримиримые, казалось, оппоненты заняли общую позицию, достаточно ярко иллюстрирует характер современных международных взаимоотношений. Как известно, ОПЕК+ отказывается ударными темпами наращивать добычу нефти, а США, заручившись поддержкой Индии, Южной Кореи, Японии, Великобритании и Китая, пытаются сбить цены, выбрасывая на рынок запасы из стратегических резервов. Таким образом, Саудовская Аравия, самый главный партнер США в арабском мире, ведет себя, выходит не по-партнерски, а Китай, с некоторых пор главный конкурент Америки за мировое доминирование, запросто нашел общий язык с теми, с кем, казалось, осталось только ругаться.

Уже приходилось объяснять, что этот тактический союз вызван стремлением глобальных экономических лидеров ускорить выход мировой экономики на траекторию роста. В то же время производители нефти стараются получить максимальную выгоду от высоких цен и застраховаться от перепроизводства в будущем году. Нельзя сказать, что подобная ситуация уникальна, наоборот, примеров достаточно. Россия партнерствует с Ираном, спасая режим Асада в Сирии, и в то же время пытается в Вене, совместно с Германией, Францией, Китаем и, вне стола переговоров, со Штатами, уговорить Иран не дурить и отказаться от планов ядерного вооружения. Германия стремится завершить проект «Северный поток-2», в то время как США обкладывают проект санкциями. Это ничуть не мешает им быть верными партнерами по НАТО и в прочих темах проводить единую западную политику.

Как, кстати, и Турция не намерена покидать Североатлантический альянс и терять свой главный рынок – Евросоюз, несмотря на свои перманентные разногласия с европейскими столицами и Вашингтоном. В политике, а в международной политике тем паче, однозначные ответы о друзьях и врагах, как правило, ошибочные. Все зависит от многочисленных обстоятельств. При всех тактических нюансах в мире XXI века в стратегическом отношении ясно одно: вперед уйдут те, кто хочет и умеет договариваться о сотрудничестве. Те, кто предпочитает ссориться и изолироваться, рвать связи, останутся позади и отстанут навсегда. Именно здесь пролегает главное размежевание: по вопросу о совместном будущем. Кстати, в этом отношении США и Китай, оставаясь конкурентами, имеют неплохие перспективы. Чудо китайского роста оказалось возможным лишь благодаря успешному включению этого мирового гиганта в глобальные инвестиционные, производственные и торговые связи.