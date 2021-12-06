Байден и Путин смогут поговорить о суперсекретном

Защищенная линия видеосвязи между Россией и США будет использована впервые при контакте президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По его словам, благодаря ей президенты смогут «говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности».

Песков напомнил, что линия существует уже давно, но «до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме».