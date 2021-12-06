Расул Гулиев возвращается в Баку?

Находящийся в эмиграции экс-спикер Милли Меджлиса, в прошлом один из лидеров азербайджанской оппозиции Расул Гулиев не исключил вероятности своего возвращения в Азербайджан.

В интервью азербайджанским журналистам он заявил, что в любое время может вернуться в Азербайджан, но не знает, чем именно будет заниматься на Родине.

«Думаю, я могу вернуться, когда захочу. Пока раздумываю над этим. Я не из тех людей, кто сидит без дела и занимается болтовней. Я приеду, когда буду нужен. Возможно, приеду дней на пятнадцать. Любовь к Родине не связана с проживанием в ней. Даже в эмиграции я люблю Азербайджан больше, чем 90 процентов его жителей», – сказал экс-спикер.