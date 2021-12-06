Расул Гулиев возвращается в Баку?
Находящийся в эмиграции экс-спикер Милли Меджлиса, в прошлом один из лидеров азербайджанской оппозиции Расул Гулиев не исключил вероятности своего возвращения в Азербайджан.
В интервью азербайджанским журналистам он заявил, что в любое время может вернуться в Азербайджан, но не знает, чем именно будет заниматься на Родине.
«Думаю, я могу вернуться, когда захочу. Пока раздумываю над этим. Я не из тех людей, кто сидит без дела и занимается болтовней. Я приеду, когда буду нужен. Возможно, приеду дней на пятнадцать. Любовь к Родине не связана с проживанием в ней. Даже в эмиграции я люблю Азербайджан больше, чем 90 процентов его жителей», – сказал экс-спикер.
Отметим, что в последние годы Расул Гулиев отказался от резкой риторики в адрес азербайджанских властей и стал больше критиковать оппозицию. Не исключено, что лояльность в отношении властей позволит Расулу Гулиеву вернуться в страну.
Один из крупнейших азербайджанских олигархов-нефтепромышленников Расул Гулиев с 1996 года проживает в США, на протяжении десятилетий выступал с резкой критикой азербайджанских властей, возглавлял и финансировал оппозицию, претендуя на высшую власть в стране. Закат Р.Гулиева начался после 2005 года, когда экс-спикер вопреки своему предвыборному обещанию отказался вернуться в Баку для продолжения дальнейшей оппозиционной деятельности.