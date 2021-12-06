Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az выступил за ГМО-продукты

Находящийся с визитом в Баку лауреат Нобелевской премии по химии, известный американский ученый Азиз Санджар принял участие в открытии новой лаборатории по анализу безопасности пищевых продуктов при кафедре Технологии пищевых продуктов Азербайджанского Государственного Экономического Университета.

Известный ученый в беседе с haqqin.az выразил свою точку зрения по вопросу безопасности генетически модифицированных продуктов.