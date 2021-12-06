Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az выступил за ГМО-продукты
Находящийся с визитом в Баку лауреат Нобелевской премии по химии, известный американский ученый Азиз Санджар принял участие в открытии новой лаборатории по анализу безопасности пищевых продуктов при кафедре Технологии пищевых продуктов Азербайджанского Государственного Экономического Университета.
Известный ученый в беседе с haqqin.az выразил свою точку зрения по вопросу безопасности генетически модифицированных продуктов.
«Непосредственно вопросом генной модификации продуктов мы не занимались, но я знаю многих ученых, которые рекомендуют потребление продуктов ГМО. Есть факторы, при которых потребление ГМО реальная необходимость, – говорит Санджар. – К примеру, у населения юго-восточной Азии – Филиппин, Индонезии и ряде других государств, возникли большие проблемы, связанные с дефицитом в пищевых продуктах витамина А. Недостаток этого витамина очень негативно отражается на здоровье людей, населяющих огромный регион. В поисках решения данной проблемы, ученые внедрили ген в рис, что способствует выработке витамина А в человеческом организме. Сорт ГМО риса с повышенным содержанием бетакаротина – предшественника витамина А, из-за золотистого цвета называют «золотым рисом».
«Золотой рис» стал первой сельскохозяйственной культурой, способствующей целенаправленному генетически модифицированному улучшению пищевой ценности. За счет ГМО риса, сотни миллионов людей получили полноценное питание и решили проблему недостатка витамина А. В таких случаях необходимо однозначно поддерживать и поощрять потребление генно-модифицированных продуктов, сказал он.